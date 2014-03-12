Оприлюднені деталі санкцій ЄС проти Росії

Якщо в понеділок проект буде схвалений міністрами закордонних справ ЄС, це будуть перші європейські санкції проти Росії з кінця холодної війни, що стане знаком серйозного загострення відносин між Сходом і Заходом.

Про це свідчить документ, з яким ознайомився REUTERS.

Семисторінковий текст докладно описує обмежувальні заходи, які будуть застосовані проти Москви, якщо вона не зійде зі свого курсу щодо Криму і не почне переговори з міжнародними посередниками про подолання кризи в Україні.

"Держави-учасники вжиють необхідних заходів, щоби запобігти в'їзду на їх територію або проїзду через неї осіб, що несуть відповідальність за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - говориться у першій статті документа.

Друга стосується активів, які знаходяться в Євросоюзі, і передбачає, що "всі засоби і економічні ресурси, які належать або контролюються" тими, хто відповідає за дії, що підірвали цілісність України, "будуть заморожені".

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Документ був схвалений, після того як ні в однієї держави-учасника не залишилося заперечень проти проекту, сказали чиновники.

Міністри закордонних справ ЄС зустрічаються у Брюсселі в понеділок і, як очікується, офіційно завершать процедуру, якщо тільки в курсі Росії не відбудеться помітних змін. Досі жодних ознак можливої деескалації кризи в Криму не спостерігалося.

У неділю жителі Криму, як очікується, проголосують на референдумі за відокремлення від України і приєднання до Росії.

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Погодивши проект санкцій, Євросоюз продовжив працювати над складанням списку тих, кого торкнуться обмеження.

Обговорення кандидатур пройшло у вівторок в Лондоні, де чиновники з Великобританії, США, Італії, Франції, Німеччини, Швейцарії, Японії та інших країн зібралися для переговорів.

"У моєму розумінні на цій зустрічі була детальна дискусія з приводу імен, - сказав європейський чиновник. - Конкретний список поки не складений, але він буде готовий до понеділка".

Європейські чиновники говорили, що російський президент Володимир Путін і міністр закордонних справ Сергій Лавров в список не потраплять, щоб зберегти можливість переговорів у разі можливої в майбутньому ескалації.

Замість цього, як йдеться в додатку до проекту санкцій, в список, як очікується, будуть включені близькі до Путіна високопоставлені представники спецслужб і армійського керівництва, а також представники російського парламенту.

"В додаток також увійде інформація, необхідна для того, щоб ідентифікувати залучених фізичних і юридичних осіб або суб'єктів права", - йдеться в проекті санкцій.

"Щодо фізичних і юридичних осіб така інформація може включати імена, місце і дату реєстрації, номер реєстрації або місцезнаходження компанії".

ЄС і США узгоджують дії для запровадження санкцій. Вони підтримали інші країни, в тому числі Канади, Японії, Туреччини і Швейцарії, що мають намір наслідувати їхній приклад і вжити аналогічних заходів.

Якщо Росія не відреагує на тиск, Євросоюз готовий зробити подальші кроки, що, можливо, включають введення ембарго на постачання зброї та інші торгові обмеження. Наступні санкції можуть торкнутися самого Путіна.

Криза почалася в кінці лютого, коли проросійські сили встановили контроль над Кримом після повалення українського президента Віктора Януковича, який після вигнання знайшов притулок в РФ.