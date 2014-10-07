ЄС обіцяє виділити гроші на ДНК-експертизи тіл та відновлення житла на Донбасі

Під час зустрічі з головою ОДА Геннадієм Москалем йшла мова про закупівлю металочерепиці, металопластикових пакетів, скла, а також необхідних для поточного ремонту цегли, цементу і т.д..

Про це пише "Сегодня".

"Ще одна проблема нашої області в тому, що в населених пунктах на лінії бойових зіткнень проживає близько 500 дітей, - повідомляє Москаль. - Школи в цих селах не працюють, і ми обговорили питання можливості виділення коштів ЄС для переїзду цих дітей за згодою батьків для навчання в інші, безпечні регіони".

Керівник області також попросив виділити з ЄС пересувні криміналістичні лабораторії для ДНК-ідентифікації загиблих українських військових.

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Ян Томбінський висловив готовність підтримати всі ініціативи Москаля і відгукнувся на його запрошення відвідати Луганську область, щоб поспілкуватися з місцевими жителями і самому подивитися на масштаби руйнувань.

Нагадаємо, починаючи з 9 травня у центрах судової медицини Дніпропетровська, Запоріжжя, Харкова і Донецька перебувають понад 1,5 тисячі тел. Перед похованням загиблих беруть зразки ДНК. Результати експертиз вписують в єдиний реєстр тимчасово невпізнаних.