Порошенко домовився з дружиною: вона не вітатиме його з 23 лютого

День захисника вітчизни в Україні святкується 14 жовтня, а не 23 лютого.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко.

"Ви знаєте, що я прийняв рішення оголосити Днем захисника Вітчизни не 23 лютого. Ми обрали свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня. Наше козацьке свято. Я розумію, в силу інерції, багатолітньої звички жінки будуть вітать своїх чоловіків. Тут кожен вільний приймати своє рішення, але державно-політичного забарвлення день 23 лютого віднині і назавжди позбавлено", - повідомив Президент.

Читайте такожПорошенко пропонує оголосити 14 жовтня вихіднимВін також написав, що дружина не вітатиме його 23 лютого, і закликав усіх послідувати їх прикладу.