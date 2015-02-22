Порошенко домовився з дружиною: вона не вітатиме його з 23 лютого
00:32, 22 лютого 2015Суспільство
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Президент закликав усіх відмовитися від "багаторічної звички" святкувати День захисника вітчизни 23 лютого.
Порошенко: 14 жовтня - День захисника вітчизни / Фото УНІАН
День захисника вітчизни в Україні святкується 14 жовтня, а не 23 лютого.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook Президент України Петро Порошенко.
"Ви знаєте, що я прийняв рішення оголосити Днем захисника Вітчизни не 23 лютого. Ми обрали свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня. Наше козацьке свято. Я розумію, в силу інерції, багатолітньої звички жінки будуть вітать своїх чоловіків. Тут кожен вільний приймати своє рішення, але державно-політичного забарвлення день 23 лютого віднині і назавжди позбавлено", - повідомив Президент.
Читайте такожПорошенко пропонує оголосити 14 жовтня вихіднимВін також написав, що дружина не вітатиме його 23 лютого, і закликав усіх послідувати їх прикладу.
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