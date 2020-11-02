Телефонний номер безкоштовний і працюватиме цілодобово.

Сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я із протидії COVID-19. Там працюватимуть 150 операторів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Сьогодні розпочав роботу всеукраїнський контакт-центр МОЗ із протидії коронавірусній хворобі. Відтепер кожен громадянин України, у якого виникає питання стосовно COVID-19, може зателефонувати незалежно від того, де він знаходиться, й отримати відповідну інформацію", - сказав міністр.

За словами Степанова, номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19, він працюватиме цілодобово.

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Автор: Леся Лещенко