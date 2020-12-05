Світ продовжує боротьбу з пандемією коронавірусу, яка уже зачепила понад 65 мільйонів людей. В Україні число інфікованих поки, на жаль, щодня зростає. Про те, що відбувається в країні та за її межами у зв'язку з поширенням захворювання - читайте нижче.
Коронавірус у світі - статистика
Станом на 7:30 5 грудня з початку пандемії у світі інфікувалася 65 899 441 людина. При цьому 42 352 021 з них вдалося одужати.
Найбільше випадків зараження зареєстрували у США – 14 367 462, Індії – 9 608 211, Бразилії – 6 533 968, Росії – 2 382 012, Франції – 2 321 703.
Критичну позначку у понад мільйон інфікованих COVID-19 подолали також Великобританія, Італія, Іспанія, Аргентина, Колумбія, Німеччина, Мексика, Польща та Іран.
Коронавірус в Україні - останні дані МОЗ
За минулу добу, 4 грудня, коронавірус в Україні виявили ще у 13825 людей. Захворіли, зокрема, 713 дітей і 629 медиків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
Вакцина проти коронавірусу: що відомо
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав категорії громадян, які першими отримають щеплення від нового коронавірусу.
Коронавірус в Україні та світі: важливі новини за 5 грудня
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