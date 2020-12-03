Наразі в Україні діють обмеження «помаранчевої» зони карантину.

Правоохоронці під час новорічних і різдвяних свят працюватимуть у посиленому режимі.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник глави Нацполіції Андрій Крищенко.

На запитання, що буде з масовими зібраннями людей під святковою ялинкою, він уточнив: «Поліція за законом може обмежувати доступ громадян до певних речей і територій».

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«Поліція може обмежити доступ до території, і вони там не зберуться. Грубо кажучи, ми можемо обмежити захід на площу (Софіївську площу). Якщо буде введена така заборона, то поліція за законом має право обмежити доступ людей до таких місць», – сказав заступник глави Нацполу.

У випадку ігнорування карантину громадян притягуватимуть до адміністративної й навіть кримінальної відповідальності.

Водночас щодо різдвяних походів українців у церкви Крищенко зазначив, що «все вже відпрацьовано», згадавши про досвід роботи копів на Великдень та поминальні дні.

«Є чіткі вимоги щодо того, щоб була дистанція 1,5 метра, маски на обличчях, щоб люди заходили не одразу, почергово», – наголосив Крищенко.

Наразі в Україні діють обмеження «помаранчевої» зони карантину після того, як уряд відмовився продовжувати карантин вихідного дня.

Однак влада розглядає варіанти запровадження зимового локдауну. За останніми даними ЗМІ, найімовірніше, жорсткий карантин введуть вже з 2 по 21 січня, охопивши різдвяні свята.

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Автор: УНІАН