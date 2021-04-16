Церемонія прощання, на яку зібралися понад 200 людей, відбулась на Центральній площі міста.

У Чернівцях понад 200 жителів зібралися на Центральній площі на церемонію прощання із загиблим у зоні проведення операції Об’єднаних сил військовослужбовцем Олексієм Мамчієм.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні приблизно об 11:00 на площу поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку привезли тіло загиблого старшого солдата Мамчія.

На церемонії були присутні родичі загиблого чернівчанина, представники місцевої влади, військовослужбовці, духовенство.

Читайте такожБуковина зустріла тіла загиблих на Донбасі бійців живим коридором (фото)«Ворог України продовжує вбивати героїв України, продовжує вбивати кращих синів і дочок України. На жаль, ми продовжуємо втрачати наших людей – тих, які пішли на фронт, щоб захистити нас від ворожої агресії. Ми цю втрату з сумом розділяємо разом із батьками та близькими. Твоя війна, Олексію, вже закінчилась. Хай земля тобі буде пухом. А ми ж продовжуємо цю боротьбу, поки агресор не буде знищений і зупинений», – повідомив один із військовослужбовців у своєму виступі.

«З величезним сумом і болем в серці ми бачимо, як ідуть наші герої на небо. Не може бути більш болючого моменту для рідних... Ви втратили опору, надію, частинку своєї родини. Я щиро бажаю, щоб його світла посмішка, зафіксована на цьому фото, залишилась у пам’яті всіх. Вічна пам’ять і низький уклін», – сказав у своєму виступі голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

За словами міського голови Чернівців Романа Клічука, ця смерть нагадує нам, що ворог є на нашій землі, і він нікуди не відступав.

«Ми повинні бути впевнені в тому, що перемога буде. І вона має бути скорою. Росія постійно зазіхає на наші землі. Ми повинні бути сильними. Але, на жаль, втрачаємо кращих», – сказав мер.

Священики на площі відправили заупокійну літургію за загиблим. Також усі присутні вшанували військовослужбовця хвилиною мовчання.

Олексія Мамчія поховають сьогодні на Алеї героїв Центрального кладовища Чернівців.

Що відомо про загибель Олексія Мамчія

13 квітня у зоні проведення операції Об’єднаних сил в районі Майорська загинув 40-річний старший солдат Олексій Мамчій.

У 2016 році його рідний брат Станіслав Мамчій також загинув на фронті.

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Автор: Микола Кобилюк