Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, біля Талаківки противник відкривав вогонь із підствольних гранатометів.
Станом на 7 годину ранку, 20 травня, також зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Авдіївки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Читайте такожБойовики з російських вогнеметів обстріляли Катеринівку - ООС"Бойових втрат внаслідок ворожого вогню немає", - зазначається у зведенні.
Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил", - підсумували в прес-центрі.
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