Данілов також перерахував головних партнерів України в питанні протидії агресії РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов запевняє, що РНБО готова до будь-якого сценарію розвитку конфлікту з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ".

Україна, за його словами, знаходиться на постійному контакті із західними партнерами.

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"Мені складно сказати, як буде розвиватися ситуація з Російською Федерацією, тому що є кілька сценаріїв, він не один. Ми готові до будь-якого сценарію. <...> Треба розуміти, що ми не самотні, у нас є партнери, і ми постійно з ними спілкуємося, тримаємо руку на пульсі. У нас є чітке розуміння, що відбувається в Європі, в Євросоюзі, хто дійсно є нашим партнером; а хто тільки робить вигляд, що він наш партнер - ті, хто заграють з Російською Федерацією, також є", - зазначив Данилов.

Головними партнерами Києва в протистоянні російській агресії секретар Радбезу назвав США, Великобританію і Японію.

Раніше Офіс президента опублікував стратегію деокупації та реінтеграції окупованих Донбасу і Криму.

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Автор: Юрій Годован