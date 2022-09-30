По Миколаївщині було спрямовано 5 дронів, два з яких влучили.

Вночі ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе, два з них збиті при підльоту до Одеси.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 по Одещині. Над Миколаївщиною три "Шахеди-136" збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі. Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 дрони камікадзе на підльоті до Одеси.

Іранські безпілотники в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed-136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

Останнім часом росіяни атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

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