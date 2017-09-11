Польща близька до правди про Смоленську катастрофу - Качинський

Лідер польської керівної партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща близька до правди про Смоленську авіакатастрофу, в якій загинули 96 осіб.

Про це Качиньський заявив на щомісячній демонстрації в пам'ять про Леха Качиньського та 95 інших жертв авіакатастрофи 2010 року у Смоленську, повідомляє "Європейська правда", посилаючись на Polskie Radio.

Він сказав, що щомісячні марші "привели нас ближче до моменту, коли пам'ятники будуть встановлені, коли правда буде відкрита".

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Повідомляється, що Росія відмовилася від угоди про встановлення пам'ятника жертвам катастрофи у Смоленську, заявивши, що його дизайн є занадто великим, попри те, що раніше вона погодилася на проект.

Раніше повідомлялося, що заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький вручив послу РФ Сергію Андреєву дипломатичну ноту і висловив занепокоєння у зв’язку з ускладненим доступом до місця Смоленської катастрофи.

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року неподалік летовища "Сєвєрний", що поблизу Смоленська, розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту.

У катастрофі загинуло 96 осіб. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці Катинського злочину.

Ексгумацію жертв Смоленської катастрофи польська влада проводить від кінця 2016 року. До кінця цього року прокуратура планує ексгумувати і провести детальнее дослідження рештків 46 жертв.