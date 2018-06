Колишня фігурантка шпигунського скандалу запропонувала Сноудену одружитися

Про це вона написала у своєму мікроблозі Твіттер.

"Сноудене, ти зі мною одружишся?!", - написала Чапман англійською цієї ночі ("Snowden, will you marry me?!").

Прикметно, що даний твіт - перший у мікроблозі екс-розвідниці за останні майже півтора місяця, з 22 травня.

Нагадаємо, влада США заарештувала десять російських шпигунів, включаючи Анну Чапман, улітку 2010 року. Затримані визнали свою провину, після чого їх обміняли на кількох людей, заарештованих у Росії за звинуваченням у роботі на іноземну розвідку.

Едвард Сноуден, який переховується від влади США, вже другий тиждень перебуває у транзитній зоні московського аеропорту "Шереметьєво". Він розіслав запити 21 країні з проханням про надання притулку, але поки ніхто не висловив готовність його забрати.