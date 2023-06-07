Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги / фото ua.depositphotos.com

Німеччина продовжує допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Берлін виділив новий пакет військової допомоги.

У прес-службі німецького уряду повідомили, що в останній пакет допомоги увійшла техніка, боєприпаси та багато іншого.

Повний список того, що увійшло в пакет допомоги:

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  • вісім гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206);
  • 2 тисячі боєприпасів для самохідних зенітних установок GEPARD;
  • 14 БПЛА-розвідників VECTOR;
  • 16 систем охорони кордону;
  • три системи виявлення дронів;
  • два сідлові поїзди 8x8 HX81;
  • два напівпричепи;
  • 11 тисяч групових модульних раціонів.

Військова допомога Німеччини - що відомо

14 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про пакет військової допомоги для України загальною вартістю в 2,7 мільярда євро, до якого увійшли танки Leopard-1, БМП Marder і системи ППО Iris-T.

23 травня Німеччина передала ЗСУ ще один пакет військової допомоги, до якого увійшли автомобільна техніка, безпілотники та багато іншого.

2 червня видання Bild повідомило, що Німеччина поставить в Україну 66 новітніх бронетранспортерів. Вибрані БТР в шість разів дешевше колісних броньованих машин Rheinmetall.

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