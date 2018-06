Хедлайнерами фестивалю «Схід-Рок» будуть «С.К.А.Й.» і «Ляпіс Трубецькой»

У місті Тростянець Сумській області у п'ятницю, 26 липня, відкривається музичний фестиваль «Схід-Рок».

Як передає кореспондент УНІАН, це перше такого роду масштабне дійство для регіону з такою кількістю груп.

Зокрема, у фестивалі візьмуть участь групи «Гапочка» (Київ), WE ARE!! (Харків), VIPS (Харків), ДМЦ (Полтава), Stereoplen (Київ), Крик Душі (Київ), Dk.Dance (Суми), O.Torvald (Київ), No Facez (Київ), Mushmellow (Запоріжжя), група «40 Еридана», Simple Pimple (Суми), Фіолет (Луцьк), Кiмната Гретхен (Дніпропетровськ), Kislorod (Харків), Етсетра (Суми), Amusannt Antena (Донецьк).

Хедлайнерами двох фестивальних днів виступають: 26 липня група «С.К.А.Й.» (Київ), а у суботу – «Ляпіс Трубецькой» (Білорусь).

Сам фестиваль пройде в архітектурному пам'ятнику-фортеці 18 сторіччя «Круглому дворі». Завершиться захід завтра уночі святковим феєрверком.