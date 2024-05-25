У валізі можуть ховатися небажані "безбілетники".

Британських відпочиваючих закликали ніколи не розпаковувати багаж у своїй спальні після повернення з відпустки, оскільки є ризик привезти небажаних гостей. Про це пише Mirror.

Зазначається, що більшість мандрівників хочуть навести порядок у своєму домі після відпустки, і розпакувати валізу на ліжку було б найкращою ідеєю після повернення додому. Але генеральний директор і експерт з матраців компанії MattressNextDay Мартін Сілі застерігає від цього - адже можна ненавмисно привезти "небажаних безбілетних пасажирів" додому. Зокрема, йдеться про клопів.

"Повернувшись додому, розпакуйте свій багаж в іншому місці, крім спальні. Ще краще, якщо це буде на твердій підлозі, оскільки ви не зможете помітити клопів на килимі. Уважно огляньте свою валізу та скористайтеся ліхтариком. зазирніть у шви, складки та кишені вашої валізи", - радить експерт. Відео дня

Він також рекомендує почистити валізу пилососом, адже постільні клопи можуть ховатися в багажі, перш ніж перебратися на ліжко, штори чи м’які меблі.

Крім того, Сілі вказує на помилку туристів, які тільки прибули на місце проживання.

"Ніколи не кладіть свою валізу на готельне ліжко. Зазвичай, коли ви прибуваєте в готель, ви можете покласти свою валізу просто на ліжко, не перевіривши на наявність комах, і почати розпаковувати її. Однак, зробивши це, ви покладете свій багаж і одяг прямо на місце, де зазвичай зустрічаються постільні клопи, і даєте їм безкоштовний квиток додому", - каже експерт.

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