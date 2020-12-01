Компанія Данон в Україні доєдналася до національного проекту Virobnik.ua, що показує як створюються продукти щоденного вжитку. Таким чином виробництво йогуртів компанії стає повністю відкритим.

У відео є відповіді на найважливіші питання. У першу чергу ретельно показані інгредієнти продукту, чистота приміщень, умови виробництва та весь цикл створення йогурту. Ролик триває лише декілька хвилин.

Зокрема зазначається, що постачальниками молока для дитячого йогурту є лише дві ферми, сертифіковані для дитячого харчування. У відео показані етапи перевірки молока в лабораторіях ферм та заводу.

Найближчим часом Данон покаже на сервісі Virobnik.ua виробництво також і інших продуктів, серед яких молоко та йогурти.

Для перегляду відео треба перейти на сайт Virobnik.ua та знайти товар що вас цікавить у рядку пошуку, або відсканувати спеціальний QR - код на товарі.

Таким чином всі українці в будь-який момент можуть на власні очі побачити, як створюються продукти щоденного вжитку.

Як зазначалося, мета проекту - зростання довіри українців до товарів, що вони купують щодня, зникнення стресу і недовіри. Добросовісні виробники ж мають змогу показати чистоту приміщень, якісні інгредієнти, інвестиції у виробництво.

«Virobnik.ua став спільнотою відкритих брендів. Ми переконані, що українці можуть сміливо купувати продукцію всіх учасників проекту, яких стає все більше. Ми не кажемо - «купуйте це, або це», ми достовірно показуємо весь процес виробництва, його умови, а людина вже сама робить свій вибір», каже натхненник сервісу Віталій Єрмак.

Virobnik.ua першим в Україні нещодавно показав, як створюється продукт, навколо якого існує найбільша кількість міфів, щодо його інгредієнтів - докторська ковбаса.

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Автор: УНІАН