Глава фракції "Слуга народу" зробив два тести на COVID-19, один з яких виявився позитивним.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відправився отримав позитивний результат тесту на коронавірус та пішов на самоізоляцію.

Про це із посиланням на прессекретаря політика повідомляє "Обозреватель".

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За її словами, що другий тест на коронавірус, який зробив Арахамія, дав негативний результат.

"На даний момент я не можу підтвердити, що у голови фракції коронавірус. Він здав один тест – він був позитивний, інший – виявився негативний. Чекаємо результатів повторного тестування, сподіваємось, завтра буде відомий", – сказала прессекретар.

Як повідомляється, наразі політик перебуває на самоізоляції вдома, чекає результатів третього тесту.

"Ми спілкувалися по телефону, казав, що почуває себе добре. Давид Арахамія майже кожного тижня здає тест, бо комунікує з людьми. А зараз така ситуація, коли чимало людей у фракції захворіло. Здача тесту – планова процедура для нього", – додала вона.

Коронавірус у Максима Степанова: що відомо

14 листопада Степанов заявив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома. За словами очільника МОЗ, він продовжує працювати дистанційно.

Пізніше він зазначив, що особисто проходить "шлях пацієнта” з COVID-19 та в режимі онлайн ділитиметься результатами, викриваючи проблеми медичної системи, з якими стикається як пацієнт. Цей процес він записуватиме на відео та поширюватиме на своїй сторінці у Facebook.

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Автор: УНІАН