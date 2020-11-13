Медик зазначив, що після третьої фази клінічних випробувань має пройти один-два місяці.

Масове використання вакцини від компанії Pfizer може початися на початку 2021 року.

Такий прогноз озвучив лікар-імунолог Андрій Волянський в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що після третьої фази клінічних випробувань має пройти один-два місяці.

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Лікар наголосив, що в Україні обладнання для дотримання правил зберігання вакцини Pfizer при температурі -70С наразі немає, але в разі можливості протягом 5 діб транспортувати її без глибокого заморожування питання вакцинації українців буде спрощено.

"На сьогоднішній день такого обладнання в Україні немає. Але там є одна маленька виноска — протягом 5 діб цю вакцину можна переміщати без глибокого заморожування. Тобто за 5 діб до використання можна її глибоко не заморожувати. Наскільки я розумію, мова йде про звичайну температуру для вакцин +2 ... + 8, але я можу помилятися, оскільки не бачив точних технічних даних", — сказав він.

Експерт назвав приблизні терміни, коли вакцина з'явиться в масовому використанні.

"Якщо ми говоримо про конкретну вакцину (Pfizer - ред.), вона готова, вона вже мінятися не буде. Але потрібно набрати необхідну кількість часу після клінічних випробувань третьої фази. Я думаю, це займе 1-2 місяці, та на початку 2021 року її почнуть використовувати масово", — сказав він.

Волянський відповів на питання, чи можлива мутація вірусу до такої міри, щоб створена вакцина виявилася марною.

"Імовірність є. Але протягом 10 місяців пандемічного процесу ще не було настільки сильних мутацій в цьому вірусі, щоб вони не дозволили говорити про ефективність майбутніх вакцин. На сьогодні ще мутації не так виражені. Вони численні, але не принципові", — сказав він.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

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Автор: Андрій Василюк