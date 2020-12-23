Напередодні в МОЗ затвердили план імунізації населення від COVID-19.

Ухвалений план вакцинації населення України від коронавірусної хвороби буде оновлюватися в залежності від вихідних даних.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Він нагадав, що в Україні затвердили загальнонаціональний план вакцинації населення від коронавірусу.

"Вчора цей план був затверджений. Цей документ фактично стане комплексною методичкою для реалізації основної мети - вакцинації якомога більшої кількості груп населення в найближчий рік", - сказав Шмигаль.

За його словами, план включає пріоритетні групи та етапи вакцинування, описує логістичну складову та процес організації кампанії.

"Звичайно, що документ буде оновлюватися в залежності від вихідних даних, тобто кількості вакцин, які отримає країна, окрім вже закладених 8 млн доз, які ми отримаємо в рамках глобальної ініціативи COVAX", - зазначив очільник уряду.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

"Вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику. Її проведення не заважатиме проведенню рутинної вакцинації відповідно до календаря щеплень, щоб не допустити зниження рівня вакцинації від інших хвороб", - заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

План оновлюватимуть кожні два тижні, аби він відповідав реальній ситуації. Мета, цільові групи, логістичні маршрути, навчання медиків, комунікація та розгортання мобільних бригад - це базова частина документа. Вона може бути змінена лише у разі отримання кардинально нової інформації. Етапи розробки вакцин, кваліфікаційні та реєстраційні процедури, поставки вакцин - цю частину будуть оновлювати постійно.

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Автор: Леся Лещенко