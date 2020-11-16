За словами Голубовської, ускладнення можуть бути різними й стосуватися різних органів.

Коронавірусна хвороба вражає практично всі органи й системи організму людини.

Про це розповіла заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська в інтерв'ю сайту "Ваше здоров'я".

За її словами, передусім мова йде про легеневу систему, внаслідок чого в подальшому розвивається фіброз легень.

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"Тому пацієнтам, які перехворіли на COVID-19, раджу обов’язково зробити щеплення від грипу (через 2-3 тижні після одужання), оскільки грип також супроводжується ураженням нижніх дихальних шляхів, і якщо воно "накладеться" на фіброз, буде дуже тяжко. У когось розвивається ниркова недостатність", - пояснила вона.

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Ще одним поширеним ускладненням лікар назвала тромбоз судин. Саме тому, каже вона, важливою є антикоагулянтна терапія, якщо вона призначена вчасно й правильно.

"Серце також під ударом COVID- 19. У деяких наших пацієнтів траплялося по кілька інфарктів за період перебування на стаціонарному лікуванні. Спостерігається й негативний вплив вірусу на центральну нервову систему та психіку, який посилюється явищем гіпоксії, а також дією окремих лікарських засобів", - зазначила Голубовська.

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Автор: УНІАН