Центр громадського здоров’я МОЗ України навів декілька рекомендацій, які дозволять зробити святкування нового року безпечнішим і зменшити ризик поширення коронавірусу.
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Відповідне повідомлення з’явилось на сторінці ЦГЗ у Facebook.
Зокрема, у випадку поганого самопочуття краще залишитися вдома. Скасувати або перенести вечірку – це нормально, наголошують урядовці.
Тим хто збирається все ж запросити гостей до себе додому, радять забезпечити заходи безпеки і заздалегідь повідомити про них гостям:
Обмежити кількість гостей, щоби створити можливості для фізичної дистанції. Бажано уникати прямого контакту з іншими, як-то рукостискання та обійми.
За можливості святкувати на відкритому повітрі. Якщо ж вечірка відбуватиметься в приміщенні, не забувати регулярно провітрювати.
Гостей слід попросити носити маски, за винятком прийомів їжі й пиття. Варто слідкувати, щоби маска закривала й ніс і рот. Важливо спонукати гостей мати запасні маски, або ж подбати про них самостійно.
Варто слідкувати, аби гості ретельно та часто мили руки. У ванній має бути достатньо мила й одноразових рушників, антисептиків з вмістом не менше 60% спирту.
Гостей краще закликати не співати й не кричати, особливо в приміщенні.
Слід вдягати маску під час приготування їжі. За можливості краще обмежити перебування і скупчення гостей у місцях, де готують їжу, наприклад, на кухні або біля грилю. Сліт також обмежити кількість людей, які будуть подавати страви, і робити це лише в масках.
Необхідно дезінфікувати поверхні, до яких часто торкаються, і будь-які предмети спільного користування в перервах між використанням.
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