Прогноз погоди на останній день зими: Україну накриють дощі зі снігом (карта)

11:27, 28 лютого 2021
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Температура при цьому коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла.

Прогноз погоди на 28 лютого / фото УНІАН
Прогноз погоди на 28 лютого / фото УНІАН

У неділю, останній день зими, 28 лютого, синоптики прогнозують дощі зі снігом у центрі, півночі та частині західних областей України. На решті території буде без опадів. Температура при цьому коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла.

Лютий в Україні завершиться похолоданням та сильним вітром - синоптикПро це повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних областях України та на півночі синоптики прогнозують опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Температура становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На півдні буде хмарно, без опадів. Температура вдень коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

На сході країни, за прогнозом, буде хмарно, без істотних опадів. Температура повітря становитиме від 2 до 5 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с. А у західних областях країни опадів не очікується, лише на Рівненщині та Волині синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві вдень і вночі очікується дощ зі снігом, температура становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Погода 28 лютого / фото meteo.gov.ua
Погода 28 лютого / фото meteo.gov.ua

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Автор: УНІАН

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