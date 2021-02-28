Прогноз погоди на останній день зими: Україну накриють дощі зі снігом (карта)
Температура при цьому коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла.
У неділю, останній день зими, 28 лютого, синоптики прогнозують дощі зі снігом у центрі, півночі та частині західних областей України. На решті території буде без опадів. Температура при цьому коливатиметься від 1 до 8 градусів тепла.
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У центральних областях України та на півночі синоптики прогнозують опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Температура становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
На півдні буде хмарно, без опадів. Температура вдень коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
На сході країни, за прогнозом, буде хмарно, без істотних опадів. Температура повітря становитиме від 2 до 5 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с. А у західних областях країни опадів не очікується, лише на Рівненщині та Волині синоптики прогнозують дощ з мокрим снігом. Температура становитиме від 4 до 9 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У Києві вдень і вночі очікується дощ зі снігом, температура становитиме від 2 до 4 градусів тепла, вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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