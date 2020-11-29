Потужні опади та ожеледь: синоптик розказала, якою буде погода 30 листопада

Завтра Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому у деяких областях очікуються опади.

У понеділок в деяких областях очікуються значні опади / фото УНІАН

У понеділок, 30 листопада, Україну перетинатиме атмосферний фронт, тому у кількох областях можливі потужні опади, ожеледь та налипання мокрого снігу.

Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Листопадовий завершальний акорд буде завтра потужним і бурхливим. Вночі він буде трохи млявим і сонним, тому опадів трохи буде, але небагато. Найвірогідніше зачепить північний схід України", - розказала Діденко.

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За її словами, вдень ускладненням погоди очікується вздовж смуги Сумщина-Полтавщина-Черкащина, далі негода захопить Кропивницький з районами, Миколаївську та Одеську області. Також негода частково може торкнутися Чернігівщини.

Оскільки температура повітря передбачається низькою, то дощ змішуватиметься зі снігом. Відповідно, можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця на дорогах і, як наслідок, складна ситуація на дорогах.

Опади передбачаються сильними у цих областях.

Погода на решті територій

За словами Діденко, на решті територій без істотних опадів.

Температура повітря 30 листопада у західних та північних областях протягом дня становитиме -2°...+2°.

У центральній частині очікується 0...+4°, у Дніпрі та районах до +6°.

На Сході України буде +2°...+5°.

У південній частині на Одещині та Миколаївщині +2°...+4°, на Херсонщині та Запоріжжі +4°...+8°, в Криму до +12°.

Погода в Києві

За словами Діденко, у Києві календарна осінь завершатиметься прохолодною погодою, з низькою денною температурою повітря, яка коливатиметься в межах +1°.

У столиці 30 листопада без істотних опадів, навіть, можливо, із ранковим сонечком.

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