Білорусь намагалася заблокувати розгляд резолюції по Криму в комітеті ООН - заступник голови МЗС

Про це заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця написав у Twitter.

"Білорусь в ООН намагалася зупинити розгляд всіх резолюцій в 3 Комітеті щодо прав людини, у тому числі в Криму, і зазнала поразки", - написав Кислиця.

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Також він повідомив: "Паралельний світ: Росія щойно заявила в 3 Комітеті ГАООН: розгляд прав людини сприяє конфронтації між країнами світу".

У свою чергу перший заступник міністра інформаційної політики Еміне Джапарова у Faсebook повідомила, що проти ініціативи Білорусі проголосувала 101 країна-член ООН, утрималися – 37, «за» - 32.

За її словами, Білорусь винесла на голосування комітету пропозицію взагалі не розглядати порядок денний (no action motion).

"Білоруси (очевидно ясно, хто за ними) намагалися блокувати розгляд кримського питання, користуючись процедурою no action motion. Втім, ця процедура передбачає "пакетний" підхід, тобто, голосування відбувається щодо всього порядку денного. Нагадаю, сьогодні заплановані 4: КНДР , Іран, Сирія, Крим", - заявила Джапарова.

Також вона опублікувала список 32 країн, які підтримали пропозицію Білорусі. Зокрема, це Алжир, Ангола, Бангладеш, Білорусь, Болівія, Бруней, Бурунді, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Єгипет, Індія, Індонезія, Іран, Кенія, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікараґуа, Російська Федерація, Сінгапур, Судан, Сирія, Таджикистан, Узбекистан, Венесуела, В'єтнам, Зімбабве, Ірак, Гамбія та Еритрея.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 23.00 за київським часом у третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН, що фокусується на тематиці прав людини, заплановане голосування щодо проекту резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», ініційованого Україною. Проект має на меті захист конституційних прав громадян України на території тимчасово окупованого українського півострова.

В документі засуджуються масові порушення прав людини в окупованому Криму та міститься заклик до Росії як держави-окупанта дотримуватися своїх зобов’язань відповідно до міжнародного права.

У проекті резолюції також наголошується на необхідності звільнення незаконно утримуваних Росією громадян України та скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.

Документ також закликає Росію надати міжнародним правозахисним механізмам, насамперед місії ООН із моніторингу за дотриманням прав людини в Україні, безперешкодний доступ у Крим із метою забезпечення моніторингу ситуації з правами людини, а також звертається до управління верховного комісара ООН із прав людини з проханням підготувати окремий тематичний звіт щодо ситуації на окупованому півострові.