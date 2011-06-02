Чи підтримуєте ви мораторій на продаж сільгоспземлі? (опитування)

Майже 80% українців виступають за продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА, про це свідчать результати всеукраїнського опитування щодо підтримки мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, проведеного «Українським демократичним колом» на замовлення Інституту політики 20-25 травня.

М.ТОМЕНКО повідомив, що, згідно з результатами опитування, більшість громадян (69,8%) підтримує проведення всеукраїнського референдуму щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Не підтримують проведення референдуму 18,3% опитаних, а 11,9% не змогли визначитись.

Водночас, переважна більшість громадян (77,8%) на всеукраїнському референдумі щодо продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення проголосувала б за продовження заборони на продаж землі. За дозвіл продажу проголосували б 12,6% респондентів. Не брали б участі в референдумі 2,5%, а 7,1% не змогли визначитись.

Показовим, на переконання М.ТОМЕНКА є те, що більшість підтримує мораторій на продаж землі в усіх регіонах України. Так, переважна більшість населення в усіх регіонах на всеукраїнському референдумі стосовно продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення проголосувала б за продовження заборони на продаж сільськогосподарської землі:

- у Західному регіоні – 79,1%,

- у Центральному – 73,5%,

- у Південному – 82%,

- у Східному – 77,1%.

Окрім того, фактично однакові частки сільського та міського населення підтримали б на референдумі заборону продажу сільськогосподарських земель – відповідно 76,1% і 78,5%.

За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років і старше. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.