Яценюк піде на вибори окремо від «Блоку Порошенка»

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що братиме участь у дострокових парламентських виборах окремо від партії «Блок Порошенка».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 11-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.

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“Ми мали разом з президентом йти на вибори, але партія президента Порошенка — це мене не задовольнило. Отже, ми в різних таборах, але об'єднані консолідованою позицією заради змін, заради реформ”, - сказав Яценюк.