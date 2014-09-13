Яценюк піде на вибори окремо від «Блоку Порошенка»
09:52, 13 вересня 2014Політика
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Партія президента Порошенка не задовольнила Арсенія Яценюка.
REUTERS
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що братиме участь у дострокових парламентських виборах окремо від партії «Блок Порошенка».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на 11-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві.
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“Ми мали разом з президентом йти на вибори, але партія президента Порошенка — це мене не задовольнило. Отже, ми в різних таборах, але об'єднані консолідованою позицією заради змін, заради реформ”, - сказав Яценюк.
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