Млинці з вишуканою начинкою зроблять свято особливим.

Млинці з ікрою - це традиційний рецепт російської кухні і прекрасна святкова закуска до Масляної. Червона ікра вважається делікатесом, що робить цей повсякденний рецепт млинців більш святковим. У таку начинку крім ікри можна за бажанням додати рибу, вершковий крем або м'який сир.

Млинці з червоною ікрою

Ікра червона - 200 г.

Пшеничне борошно - 200 г.

Яйця - 2 шт.

Молоко - 1 л.

Цукор - 60 г.

Соняшникова олія - 40 г.

Сіль - 0.5 ч. л.

У мисці змішати сухі інгредієнти: борошно, цукор і сіль. Додати яйця і збити міксером до однорідності інгредієнтів. Влити молоко і збити суміш міксером. Поступово вливати молоко в тісто і перемішувати міксером. Додати в тісто соняшникову олію. Сковорідку розжарити на вогні, влити трохи олії і зменшити вогонь до середнього. Смажити млинці півхвилини з кожного боку.

У центр кожного млинця викласти чайну ложку ікри. Загорнути млинець навпіл два рази, щоб вийшов трикутник, або згорнути рулетиком. За бажанням додати м'який сир, червону рибу або сметану.

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Автор: Катерина Пулатова