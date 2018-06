Вчені знайшли спосіб впоратися з міграційною кризою за допомогою гормону

Інгаляції окситоцином і слідування прийнятим у суспільстві нормам здатні знизити нетерпимість до іммігрантів, стверджують вчені. Автори дослідження, результати якого опубліковані в журналі Proceedings of the National Academy of Science, вивчили, як "гормон довіри" впливає на готовність європейців жертвувати гроші біженцям, передає N+1.

Група європейських та американських вчених вивчила, як окситоцин може допомогти у рішенні європейської «кризи біженців» і пов'язаного з нею розвитку ксенофобської поведінки щодо представників інших рас і культур.

Вчені провели опитування на предмет ставлення до біженців, а також експеримент, в ході якого просили 76 білих європейців пожертвувати віртуальну суму до 50 євро (учасник міг пожертвувати всю суму або тільки частину, залишивши всі інші «гроші» собі) людині, зображеній на екрані комп'ютера (люди були представлені як біженці з інших країн або співвітчизники учасників експерименту, німці). Вчені з'ясували, що учасники експерименту готові були віддати до 30 відсотків всіх своїх коштів, причому пожертвування на користь біженців були на 19 відсотків вище.

Потім учені повторили експеримент на 107 людях, половині з яких був введений окситоцин у вигляді спрею в слизову оболонку носа, а половині — плацебо. Дослідники простежили, як інгаляція окситоцином вплинула на готовність учасників експерименту жертвувати гроші. Вони з'ясували, що окситоцин впливає на готовність людей віддавати гроші нужденним (пожертви зросли в середньому на 2 євро), однак тільки у тих людей, які в опитуванні повідомили про своє нормальне ставлення і відсутності страху щодо біженців.

В останньому експерименті дослідники вивчили, чи можуть соціальні норми, прийняті в суспільстві, вплинути на готовність людей віддавати гроші нужденним. Вони повторили експеримент з інгаляцією окситоцину, попередньо повідомивши випробуваним про те, скільки грошей прийнято жертвувати в їхній групі учасників. Вчені з'ясували, що приєднання до соціальних норм (разом з інгаляціями окситоцином) найефективніше підвищує готовність людей надавати фінансову допомогу біженцям. Люди, початково толерантні до біженців, стали жертвувати на 70 відсотків більше грошей, а ті, хто їм не довіряв, — на 55 відсотків більше.

Окситоцин, також відомий як «гормон довіри» або «молекула соціальних зв'язків», — це пептидний гормон і нейропептид гіпоталамуса, який відповідає за побудову відносин і зміцнення соціальних зв'язків (зокрема, він виділяється у матерів під час пологів і допомагає в процесі годування і формування материнського інстинкту). Відсутність гена, що містить рецептор окситоцину, називають причиною антисоціальної поведінки при аутизмі, а введення окситоцину через слизову оболонку носа часто використовується в дослідженнях соціальної поведінки.