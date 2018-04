Усі нагороди Європейської кіноакадемії за 2006 рік

Фільм "Das Leben der Anderen" ("Життя інших") німецького режисера Флоріана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck), який мав п`ять номінацій на призи Європейської Кіноакадемії (EFA), був обраний європейською картиною 2006 року.

На врученні нагород академії, що відбулося у суботу у Варшаві, "Життя інших" обійшло таких конкурентів, як "Volver" ("Повернення") Педро Альмодовара (Pedro Almodovar), "The Wind that Shakes the Barley" ("Вітер, який колихає верес") Кена Лоуча (Ken Loach), "Grbavica" ("Грбавиця") Ясміли Жбаніч (Jasmila Zbanic) і "The Road to Guantanamo" ("Дорога на Гуантанамо") Майкла Вінтерботтома (Michael Winterbottom). У травні "Життя інших" вже одержала 7 кінопремій "Лола" (німецького аналога "Оскара").

56-річний Ульріх Мюе (Ulrich Muehe), який зіграв у цьому фільмі розвідника таємної поліції НДР "Штазі", визнаний кращим європейським актором року. Його конкурентами були ірландець Кілліан Мерфі (Cillian Murphy) за ролі в "The Wind That Shakes The Barley" і "Breakfast On Pluto" ("Сніданок на Плутоні"), француз Патрік Шене (Patrick Chesnais), а також данці Єспер Крістенсен (Jesper Christensen) і Мадс Міккельсен (Mads Mikkelsen).

32-річна іспанка актриса Пенелопа Крус стала кращою європейською актрисою за головну жіночу роль в картині "Повернення", висунутій на "Оскара"-2007. Як передає в суботу ввечері France Presse, Крус обійшла таких номінанток, як француженка Наталі Бай (Nathalie Baye), канадка Сара Поллі (Sarah Polley), сербка Мірьяна Каранович (Mirjana Karanovic), німкені Мартіна Гедек (Martina Gedeck) і Сандра Хюллер (Sandra Hueller).

Режисер "Повернення" Педро Альмодовар також одержав нагороду кіноакадеміків, які визнали його кращим європейським режисером року. Його конкурентами були Флоріан Хенкель, Кен Лоуч, Майкл Вінтерботтом, Сюзанн Бієр (картина "After The Wedding") і Емануель Кріалезе ("Golden Door"). Крім режисера і головної актриси, премії EFA удостоїлися композитор і оператор картини.

Інші призи одержала: Флоріан Хенкель за сценарій "Життя інших", оператор Беррі Акройд за "Вітер, який колихає верес", Роман Поланські за внесок у кіно, британський продюсер Джеремі Томас за досягнення в світовому кіно, грузинський фільм "13 Tzameti" за відкриття в галузі кіно, а також угорська короткометражка"Before Dawn" ("Перед світанком") і німецька документальна картина "Die grosse Stille" ("Велика безмовність"). Приз ФІПРЕССІ дістався картині Філіппа Гарреля "Les Amants reguliers" ("Постійні коханці"), а вибір глядачів випав на "Повернення".

