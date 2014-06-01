У Києві відкрилася виставка-музей досягнень братів Кличків

У Києві в столичному НСК «Олімпійський» відкрилася виставка-музей досягнень братів Віталія та Володимира Кличків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», Віталій разом з братом Володимиром та дружиною Наталією взяли участь в урочистому відкритті виставки-музею. Вони подивилися фільм про спортивні перемоги братів, поспілкувалися з дітьми та розповіли про завойовані трофеї.

«До мене звернувся президент фан-клубу братів Кличків Сергій Алєксєєв з ідеєю систематизувати ті трофеї, які у нас є - медалі, пояси, рукавчики – і зробити музей, щоб їх могли бачити не тільки родичі і друзі, а й усі ті, кому цікавий наш шлях до перемоги», - зазначив Віталій Кличко після відвідання експозиції.

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Брати Клички передали музею свої чемпіонські пояси, халати, боксерські шорти, в яких проводили найважливіші бої у своїй професійній боксерській кар`єрі - всього близько 70 експонатів. Головною прикрасою експозиції стали чемпіонські пояси за версіями IBF та IBO. Крім того, Віталій Кличко передав до музею зірку Героя України та орден Держави, а Володимир – олімпійську медаль, здобуту у 1996-му в Атланті.

Лідер «УДАРу» наголосив, що цей музей дасть велику мотивацію дітям, які будуть потім йти у спортивні секції, ставити перед собою завдання і досягати успіху.

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«Я вперше в цьому музеї, і дуже вражений цим інтерактивним шоу. Спорт не має меж і відкриває великі можливості», - зазначив Віталій Кличко.

Володимир Кличко також був вражений виставкою: «Думаю, європейцям буде заздрісно, що у них немає такого музею. Я хотів би сказати, що відчув себе 12-річною дитиною, коли також відвідував музеї і надихався трофеями спортсменів».

За словами Володимира, вони раді поділитися трофеями і висловив бажання, щоб стало традицією, коли на «Олімпійському» проходитимуть виставки досягнень великих українських спортсменів, які будуть мотивувати майбутніх чемпіонів.

Відвідування постійно діючої виставки буде безкоштовним до кінця серпня, а для дітей до 12 років – увесь час.