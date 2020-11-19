Визначення того, що ж таке "громадське місце", в українських законах чітко не прописано. Єдина згадка терміна – в законі про вживання тютюнових виробів.

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон про запровадження штрафів за неносіння масок у громадських місцях. Тож, варто розібратися, що, власне, є громадським місцем, аби не отримати штраф за її відсутність.

Що таке "громадське місце"

Читайте такожЛікар розповів, коли у захисній масці важко дихатиЗгадок про те, що таке громадське місце, в українському законодавстві дуже мало. Юридичне визначення цього терміна є лише у законі про вживання тютюнових виробів.

Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.

Громадські місця: актуальний перелік

Так, до громадських місць в Україні, згідно із законом "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення", належать:

ліфти і таксофони;

приміщення та території закладів охорони здоров’я;

приміщення та території навчальних закладів;

дитячі майданчики;

приміщення та території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

під’їзди житлових будинків;

підземні переходи;

транспорт загального користування, що використовується для перевезення пасажирів;

приміщення закладів ресторанного господарства;

приміщення об’єктів культурного призначення;

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ;

стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних засобів.

Опосередковано громадські місця також визначаються у статті 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

вулиці,

закриті спортивні споруди,

сквери, парки,

всі види громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення).

Перелік громадських місць, зауважується на сайті Кабінету міністрів України, може бути розширений органами місцевої влади.

З огляду на зазначене, уряд рекомендує перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".

Громадські місця Києва: де не можна бути без маски

У Києві перелік громадських місць визначено розпорядженням Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації виконавчого органу Київської міської ради від 04.04.2020 № 12.

Так, під термін "громадське місце" у столиці підпадають:

території загального користування (вулиці, майдани, площі, бульвари, проспекти, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, сквери та майданчики, підземні переходи, парки, рекреаційні зони, сади, пляжі, кладовища, інші території загального користування);

приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ, підприємств, установ та організацій (зокрема, заклади торгівлі, надання послуг тощо) усіх форм власності, готелів та аналогічних засобів розміщення громадян, гуртожитків, вокзалів та аеропортів;

транспорт (у тому числі який працює у режимі регулярних спеціальних перевезень), зупинки громадського транспорту;

прибудинкові території;

території будівель та споруд інженерного захисту територій;

території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

Штрафи за перебування у громадському місці без маски

Згідно із законом "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) " № 1000-IX, громадян без захисних масок або респіраторів у громадських місцях (зокрема транспорті) на обличчі каратимуть штрафами від 170 до 255 гривень.

Хто та як штрафуватиме за неносіння захисної маски

Читайте такожЩо робити, якщо некомфортно носити захисну маску: порада інфекціоністаЗа відсутність захисних масок на обличчі українців відтепер зможуть штрафувати одразу на місці вчинення правопорушення. Тобто вже не буде передавання протоколу до суду, який раніше вирішував, чи накладати на громадян штраф.

Штрафувати за неносіння на обличчі масок будуть не лише правоохоронці, а й працівники епідемічного контролю та представники органів місцевого самоврядування, адже саме на останніх покладається здійснення контролю за протиепідемічними заходами. Саме ж рішення про накладення штрафу можна буде оскаржити впродовж 10 днів.

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Автор: Аліна Вишневська