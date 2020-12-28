На Майдані встановлено намет, діє пункт роздачі їжі.

Кілька десятків підприємців продовжують акцію протесту на Майдані Незалежності в центрі Києва.

Як повідомляє "Сьогодні", протест триває другий тиждень. Сьогодні на Майдані майже не видно правоохоронців. Там встановлено пункт для роздачі їжі, а також намет для ночівлі. Протестуючі провели ніч на Майдані, але є і такі, які прийшли сьогодні з ранку.

Мітингувальники кажуть, що на сьогодні не планують походів та акцій, а послаблення протесту пов'язують зі святами.

Протест ФОПів у Києві: що відомо

Підприємці не задоволені введенням локдауну з 8 по 24 січня. Крім того, вони виступають проти наміру посилити податкову політику і ввести касові апарати для більшості категорій ФОПів.

Верховна Рада 1 грудня після численних акцій вже схвалила компромісний проект закону, який відклав введення касових апаратів на рік. Але, на думку протестувальників, цього недостатньо.

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Автор: Юрій Годован