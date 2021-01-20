За словами Ганущака, противник намагається дотримуватись режиму припинення вогню, але з метою провокації здійснює обстріли із застосуванням стрілецького озброєння та мінометів калібру 120 і 82 мм.

Окупанти обстрілюють позиції Збройних сил України на Донбасі для провокування підрозділів на відкриття вогню у відповідь та звинувачення України в порушенні досягнутих домовленостей.

Про це заявив т.в.о. командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак під час зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

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Зокрема, Ганущак подякував представникам ОБСЄ та поінформував іноземну делегацію про поточну ситуацію в районі проведення ООС.

«Основною метою здійснення обстрілів противника у напрямку наших позицій є провокування підрозділів ОС на відкриття вогню у відповідь та звинувачення вищого військово-політичного керівництва України в порушенні узгоджених ТКГ домовленостей щодо режиму повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування», - заявив він.

За словами Ганущака, противник намагається дотримуватись режиму припинення вогню, але з метою провокації здійснює обстріли із застосуванням стрілецького озброєння та мінометів калібру 120 і 82 мм.

"Перемир'я" на Донбасі

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Автор: Костянтин Гончаров