Окупанти обстрілюють позиції Збройних сил України на Донбасі для провокування підрозділів на відкриття вогню у відповідь та звинувачення України в порушенні досягнутих домовленостей.
Про це заявив т.в.о. командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак під час зустрічі з чинною головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.
Читайте такожБойовики задумали провести на окупованому Донбасі ще один "референдум"
Зокрема, Ганущак подякував представникам ОБСЄ та поінформував іноземну делегацію про поточну ситуацію в районі проведення ООС.
«Основною метою здійснення обстрілів противника у напрямку наших позицій є провокування підрозділів ОС на відкриття вогню у відповідь та звинувачення вищого військово-політичного керівництва України в порушенні узгоджених ТКГ домовленостей щодо режиму повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування», - заявив він.
За словами Ганущака, противник намагається дотримуватись режиму припинення вогню, але з метою провокації здійснює обстріли із застосуванням стрілецького озброєння та мінометів калібру 120 і 82 мм.
"Перемир'я" на Донбасі
- З опівночі 27 липня 2020 року на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі діє режим повного і всеосяжного припинення вогню.
- Російські окупанти регулярно порушують умови перемир’я. Зокрема, 6 вересня російські окупанти грубо порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще одного було поранено.
- 30 жовтня 2020 року о 00:28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС і підствольні гранатомети. В результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців ЗС України.
- 24 листопада 2020 року від кулі російського снайпера під Авдіївкою загинув старший солдат 72 ОМБр В’ячеслав Мінкін.
- 11 січня 2021 року внаслідок обстрілу російських окупантів загинув ще один український військовий.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram