Точна дата поки невідома.

Генеральна прокуратура України звернулася до СБУ з проханням розсекретити 46 документів по Іловайській трагедії.

Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова в ефірі випуску програми "Право на владу" на 1+1.

За її словами, відомо про 70 засекречених томів у цій справі.

"Ми звернулися ініційовано до Служби безпеки України про те, щоб розсекретили 46 документів на сьогодні. Накази, замисли, донесення, інформаційні бюлетені й т.д." - заявила вона.

Читайте такожЗеленський надав звання Героя України двом загиблим військовимВенедіктова відзначила, що розсекречувати документи має Генеральний штаб. Вона не повідомила, коли саме це станеться.

Іловайська трагедія

Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.

Автор: Людмила Жерновська