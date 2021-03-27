Бойовики продовжили обстріл навіть уранці, 27 березня.

Під час обстрілів російськими найманцями позицій України під Шумами і Майорським загинули чотири українських військові. Ще двох бійців госпіталізували з пораненнями. Всього протягом 26 березня окупанти 4 рази порушували «тишу».

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Зазначається, що ворог використовував для обстрілів позицій ЗСУ біля Шумів заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

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В тому ж напрямку поблизу Майорська противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«В результаті обстрілу чотири захисники зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до лікувального закладу», – зазначають у штабі.

На дії противника військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї у напрямку позицій ЗСУ поблизу Верхньоторецького.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Також російські найманці грубо проігнорували запити української сторони на тишу, продовживши обстріл позицій наших захисників.

Вчергове окупанти продемонстрували послідовні кроки на дискредитацію координаційного механізму та додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року. В медіапросторі найманцями традиційно розповсюджувались цинічні заяви щодо події в районі Шумів, тиражувались фейки та маніпуляції.

Станом на 7:00 годину ранку 27 березня, зафіксовано 1 обстріл з боку російсько-окупаційних військ.

Зокрема, неподалік населеного пункту Славне противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Втрат серед наших захисників від початку поточної доби немає.

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Автор: Яна Ставська