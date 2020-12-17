ООС новини - у бойовиків забрали тіло українського бійця, але причин смерті не знають / t.me/UkrdelegationTCG
Штаб повернув тіло українського військового, який потрапив на підконтрольну російськими окупантами територію ще 14 грудня.
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Про це повідомляє українська делегація у ТКГ в Telegram.
Наразі причини смерті бійця ще з’ясовуються. Делегація пише, що військовий потрапив до бойовиків «за невстановленими обставинами».
Повернути загиблого допомогли міжнародні посередники і група «Евакуація 200».
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