Сьогодні неподалік Новомихайлівки Донецької області внаслідок обстрілу зі снайперської зброї поранено українського військового.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.
Читайте такожСтали відомі імена загиблих унаслідок підриву на Донбасі військових"Сьогодні, 7 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.
В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога.
Інші новини на тему
- На фоні протестів в РФ та санкцій РНБО: Зеленський доручив перевірити боєготовність бійців в районі ООС
- "Примусили лити бруд на Україну": окупанти показали зниклого на Донбасі військового
- Боррель закликав Лаврова виконувати Мінські угоди стосовно Донбасу
- Головнокомандувач ЗСУ з перевіркою відвідав зону ООС
- Окупанти блокують дорожні коридори навпроти КПВВ "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram