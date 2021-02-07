Воїна доправили до лікувального закладу, де йому надається медична допомога.

Сьогодні неподалік Новомихайлівки Донецької області внаслідок обстрілу зі снайперської зброї поранено українського військового.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

Читайте такожСтали відомі імена загиблих унаслідок підриву на Донбасі військових"Сьогодні, 7 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога.

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Автор: Тамара Отовська