Представник Росії в ООН Василь Небензя зробив сенсаційну заяву на неформальному засіданні Радбезу 2 грудня.

«Небензя заявив про «конфлікт на Донбасі»: it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine («це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ та Україною»), – йдеться у повідомленні.

У делегації додали, що Небензя намагався зіграти на засіданні, яке проігнорували провідні країни, такого собі «модератора дискусії» між окупантами та «політтехнологом» Михайлом Погребинським, який за задумом мав удати «діалог з Донбасом» нібито від України.

Крім того, Небензя вкотре порушував питання виборів в ОРДЛО за схемою Кремля та переваги неіснуючого «Мінського формату» (натомість існують Мінські домовленості – УНІАН) над «нормандським» самітом

2 грудня відбулось неформальне засідання Радбезу ООН з ініціативи Москви. Водночас в Україні його назвали «PR-акцією» для легітимізації бойовиків на вищих міжнародних майданчиках. Зазначалося, що провідні держави світу пропозицію РФ проігнорували.

Українська делегація в ТКГ наголосила, що розцінює ці спроби РФ як передостанній крок в бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти.

Автор: Яна Ставська