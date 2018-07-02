Крим став небезпечною пасткою для Трампа – Rzeczpospolita

Припущення про визнання українського півострова російським – це надто ризиковане загравання з Кремлем навіть для Трампа.

В суботу президент США Дональд Трамп сказав, що не виключає можливості визнання анексії Криму військами Росії і скасування санкцій, які були запроваджені проти Москви за цей злочин.

В кращому випадку можна припустити, що це частина якоїсь великої стратегічної гри, яку ведуть Пентагон і Білий дім, пише польське видання Rzeczpospolita. Коли СРСР був головним ворогом Америки, Держсекретар Генрі Кіссінждер пішов на зближення з Китаєм заради стримування Москви. Сьогодні, коли Пекін став головним конкурентом Вашингтона, міг би відбутися зворотний маневр. США і Росія могли б зблизитися заради протистояння Китаю. На це можуть вказувати різні позитивні сигнали Трампа в бік Володимира Путіна: запрошення його назад у G8, співпраця у Сирії, а тепер ще й готовність поступитися українським Кримом.

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Якщо це і є стратегічна мета Америки, тоді може виявитися, що гра не варта свіч. Визнання анексії Криму означало б схвалення російського порушення основоположних правил міжнародного закону і допустимість використання грубої сили у майбутньому. Було б це також кроком на зустріч згоди США на поділ Європи на сфери впливу, після якого Україна опинилася б на східній стороні, а Польща – на західній. Путін би досяг своєї головної мети. А у Трампа з’явилася б серйозна проблема у Європі, не менша за своїм масштабом, ніж стримування Китаю.