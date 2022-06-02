Бомбосховище Санта-Клауса може прихистити приблизно 3600 людей.

В резиденції Санта-Клауса в містечку Рованієм в Лапландії (Фінляндія) розташоване бомбосховище на випадок ядерного удару, що може прихистити кілька тисяч людей.

Як йдеться в сюжеті ТСН, перед вступом Фінляндії до НАТО за полярним колом вирішили перевірити справність укриття на випадок можливого бомбардування з боку Росії.

Зазвичай, щороку до різдвяної резиденції Санта-Клауса приїздять близько 10 тисяч людей, але на тлі російського вторгнення в Україну і плану Фінляндії з вступу до НАТО влада країни згадала про її подвійне призначення.

Виявляється, і під будинком Санти вже 20 років існує бомбосховище. Нині його підземні коридори частково захаращені листами від дітлахів, штучними ялинками, фігурками оленів та іншим різдвяним приладдям. Це укриття будувалося ще наприкінці 90-х і було в плані побудови резиденції Санти, адже ще з 1940 року після нападів Росії це обов'язкова умова для усіх будинків у країні.

Зазначається, що приміщення розраховане на кілька тисяч людей і здатне витримати не лише бомбардування ракетами, а й хімічний і навіть ядерний удари. Тут є все для автономного життя на випадок війни у перші тижні: окрема свердловина з водою, освітлення, опалення та навіть обладнання для розкопування у разі завалу. Тепер перевіряють, щоб було достатньо спальників, аптечок, їжі та іграшок для дітлахів.

"План полягає в тому, що близько трьох тисяч шестисот людей можуть увійти сюди, і якщо буде потрібно, ми можемо залишатися тут, скільки цього потребує ситуація", – розповів спеціаліст з безпеки Рованіемі Тaпio Хіетаганас. – "Коли ми думаємо про те, чи прийдуть сюди сім’ї, і чи будемо ми тут тривалий період часу, ми повинні подумати і про комфорт дітей".

Втім, фіни покладають надію не лише на укриття. Після російських звірств в Україні, вони серйозніше ставляться і до військової частини захисту. Із Росією фіни мають близько 1300 км спільного кордону. У разі повторення українського сценарію хочуть бути готові давати відсіч ворогу.

Як раніше повідомляв УНІАН, в травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Росія у відповідь на це оголосила, що створить 12 армійських частин на території Західного військового округу.