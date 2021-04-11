Експорт ін'єкцій ремдесивіру і його активних фармацевтичних інгредієнтів заборонений, поки ситуація не покращиться.

Через погіршення ситуації з COVID-19 влада Індії заборонила експортувати противірусний препарат ремдесивір, який використовують для лікування коронавірусної хвороби.

Читайте такожВ Індії менш ніж за три місяці зробили 100 мільйонів щеплень від COVID-19Експорт ін'єкцій ремдесивіру і його активних фармацевтичних інгредієнтів забороняється доти, доки ситуація з COVID-19 у країні не покращиться, повідомляє в неділю, 11 квітня, видання Times of India.

Ремдесивір - це новий противірусний препарат, приблизно у 50 країнах показаний для лікування коронавірусної хвороби у дорослих і підлітків, які страждають пневмонією та потребують додаткового кисню.

Попри те, що про ефективність цих ліків існує суперечлива інформація, ремдесивір вважається єдиним противірусним препаратом, який показав свою ефективність проти COVID-19. Це перші ліки проти COVID-19, схвалені Управлінням з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

В Індії очікують зростання внутрішнього попиту на ці ліки. У неділю влада повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу - понад 150 тис. За добу зафіксовано понад 800 смертей.

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Переклад: Катерина Комолова