Хіларі Клінтон хоче отримати записи розмов американського лідера від 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він з Путіним.

Колишній держсекретар США Хілларі Клінтон має намір з'ясувати, чи розмовляв чинний президент Дональд Трамп з президентом РФ Володимиром Путіним напередодні штурму Капітолію.

Про це вона заявила під час подкасту You and Me Both, передає The Hill.

Клінтон хоче отримати записи розмов американського лідера від 6 січня, щоб дізнатися, чи спілкувався він з Путіним. Політик додала в Twitter, що необхідно провести розслідування для встановлення зв'язків Трампа з російським лідером. Вона вважає, що це дозволить відновити збиток, нанесений національній безпеці США, і не допустити, щоб «маріонетка знову зайняла крісло президента».

За словами Клінтон, чотири роки президентства Трампа показали, що він зневажає демократію. Крім того, влаштовані його прихильниками заворушення у Вашингтоні продемонстрували, що так само зневажливо до політичної системи ставляться і його «спільники», підкреслила вона.

Обрання Байдена президентом США і штурм Капітолію

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик повинен зайняти 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройде при посилених заходах безпеки. Крім тисяч поліцейських будуть задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

Автор: Денис Прядко