Середньомісячна заробітна плата в Україні зросла на 15%

Середньомісячна заробітна плата в Україні в січні ц.р. зросла на 15%, порівняно з січнем 2009 р., і становила 1 тис. 916 грн. Про це йдеться в повідомленні Державного комітету статистики.

Найвищий рівень середньомісячної заробітної плати за підсумками січня в Донецькій (2 тис. 183 грн.; зростання, порівняно з січнем 2009 р., на 19%), Дніпропетровській (2 тис. 023 грн., зростання на 17%) областях і в м. Києві (2 тис. 969 грн., зростання на 6%).

Найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати в січні спостерігався в Тернопільській (1 тис. 386 грн.; зростання, порівняно з січнем 2009 р. на 15%), Волинській (1 тис. 419 грн.; зростання на 13%) і Чернігівській областях (1 тис. 423 грн.; зростання на 13%).