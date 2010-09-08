Виробники молочної продукції скаржаться на брак якісної сировини

У Вінницькій області спостерігається дефіцит якісної сировини для виготовлення молочної продукції.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив голова правління ОАО «Вапнярський молокозавод» (Вінницька обл.) Олександр ПЕРВУХІН.

За його словами, завод від населення купує 90% молока і 10% - від господарств. «Від господарств якість молока значно вища і, звичайно, ціна вища. Виготовляючи сир, завод не може собі дозволити купувати неякісне молоко», - сказав О.ПЕРВУХІН.

Він також відзначив, що в області існує конкуренція на ринку якісної сировини. «Молока не вистачає, на територію Вінницької області заїжджає багато закупників сировини», - повідомив він.

У свою чергу фахівці молокозаводу відзначили, що в молоко населення додає миючі засоби, пральний порошок, мило, соду, фосфати і під час виявлення в молоці домішок це молоко повертають назад населенню, і такі випадки не одиничні.

«У селі не більше 10-12% населення, яке здає молоко, займається фальсифікацією, загальна маса приносить якісне молоко. І ось ці 10-12% псують всю бочку з молоком », - відзначають лаборанти заводу.

Фахівці заводу переконані, що населення потрібно виховувати, тобто у людей має бути мотивація здавати молоко високої якості, і вони відповідно повинні одержувати вищу ціну за якісний продукт.

Голова Вінницької облдержадміністрації Микола ДЖИГА під час зустрічі з колективом Вапнярського молоказаводу підкреслив, що в селі, де є сотня корів, окрім молокоприймального пункту повинен бути ветеринарний лікар, який перевіряв би цих корів на хвороби і на вакцинацію, що також впливає на якість молока.

Крім того, М.ДЖИГА акцентував увагу на присутності молочної продукції в роздрібній торгівлі. «Я заходжу в магазин - молочна продукція з Миколаєва, Донецька, Кременчука, Києва, Волині, а з Вінницької області представлена продукція тільки «Літинського молокозаводу» і більше нічого немає вінницького. Потрібно витіснити цих інтервентів, що захопили наш вінницький ринок », - переконаний М.ДЖИГА.