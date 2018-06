The Maneken проведе електронний перфоманс у Києві

4 вересня 2009 року в столичному клубі Baby Face DJ-bar відбудеться The Maneken electronic performance – концерт і презентація нового відеокліпу проекту The Maneken. Почалок о 22:00.

Під час виступу The Maneken виконає композиції з свого дебютного альбому First Look і максі-синглу Watching You, реліз якого запланований на середину вересня. Частина програми буде виконана за допомогою i.m.table (interactive media table) – експериментального музичного інструменту нового покоління, яке використовує принцип «відчутного інтерфейсу» і програмне забезпечення, засноване на революційній технології комп`ютерного зору ACV.

Промо i.m.table live можна подивитися тут.

У рамках концерту відбудеться презентація нового відеокліпу The Maneken – These Lines. Це перший український кліп, повністю заснований на 3D-графиці й створений за допомогою унікальної технології motion capture, яка дозволила голлівудським режисерам утілити фантастичні образи в таких стрічках, як «Володар кілець», «Годзілла», «Беовульф», «Загадкова історія Бенджаміна Баттона» і багато інших. Виробництво трихвилинного відеокліпу зайняло більше півроку. Весь цей час група дизайнерів розробляла елементи віртуальної реальності, в якій відбуваються дії кліпу, і учила персонажів – трансформерів співати й танцювати в унісон з артистом. Режисером відеокліпа виступив Герман Глінський. В ефірі українських музичних каналів These Lines стартує 7 вересня.

Трейлер THESE LINES можна подивитися тут.

***The Maneken – проект, створений композитором, саундпродюсером, мульти-інструменталістом і DJ Євгенієм Філатовим. Свій дебютний альбом First Look він записав самостійно, послідовно виконавши всі інструментальні і вокальні партії. Після реліза альбому в Україні і Росії The Maneken підписав контракт з французьким лейблом Somekind Records (входить до групи компаній Virgin). З 2009 року альбом First Look розповсюджується в Європі і Японії в мережі Virgin Megastore - найбільших музичних магазинів на планеті.

These Lines – третє за рахунком відео The Maneken. У червні цього року його попередній кліп Watching You в ефірі MTV Україна обігнав за рейтингами нове відео Eminem We Made You.

Кліп Watching You можна подивитися тут.