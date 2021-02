Житловий комплекс переміг у конкурсі International Property Awards 2020-2021 у міжнародній номінації " Best residential high-rise development 2020-2021».

Журі відомого міжнародного конкурсу в сфері нерухомості International Property Awards визнало київський проект житлового комплексу Taryan Towers найкращим у світі проектом багатоповерхової житлової будівлі. Нагородження відбулося 5 лютого 2021 року в Лондоні в рамках спеціального онлайн-заходу. Проект веж Taryan Towers отримав Гран Прі в міжнародній номінації "Best residential high-rise development 2020-2021". Про це повідомила прес-служба компанії Taryan Group.

До складу журі конкурсу цього року увійшло 95 експертів світової будівельної індустрії, які оцінювали проекти з 6 регіонів – Європи, Азії, Африки, арабського регіону, Америки і Великої Британії. Вежі Taryan Towers, що будуються в центральній частині Києва, отримали високі оцінки журі по ряду критеріїв: локація, Архітектура, інфраструктурне рішення, будівельні матеріали, безпека будівлі і т.д. вперше за всю історію конкурсу проект з України отримав Гран Прі у світовій номінації. До отримання нагороди Taryan Towers пройшов кілька регіональних етапів, перемігши спочатку на українському рівні, а потім на європейському.

За словами засновника компанії Taryan Group Артура Мхітаряна, той факт, що компанія з України перемогла у світовій номінації – сигнал для всього українського ринку нерухомості. "Те, що проект Taryan Towers отримав світове визнання – важливий показник для всього ринку - для девелоперів та інвесторів - що в Україні можливо створювати проекти, які відповідають найвищим світовим стандартам, і якість таких проектів може бути визнана на світовому рівні».

У професійній спільноті конкурс International Property Awards вважається одним з найбільш значущих. Вперше конкурс був проведений в 1994 році. У різні роки переможцями International Property Awards ставали такі знакові для світової архітектури будівлі як американський One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, в'єтнамський Landmark 81, одна з найвищих будівель світ і Huarong Tower by Atkins, що перемогла в категорії «Вest mixed-use architecture в 2018 році.

За даними організаторів, цього року кількість заявок у різні номінації перевищила дві тисячі. Серед учасників компанії і проекти з 115 країн світу, а їх сукупна вартість склала понад 20 млрд доларів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року перша вежа ЖК Taryan Towers була введена в експлуатацію. Житловий комплекс будується на столичному Печерську на вул. Іоанна Павла II.

Автор: УНІАН