Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан заявив, що карантин вихідного дня не дав ефективного результату в боротьбі з поширенням COVID-19. Він вважає за необхідне найближчим часом запровадити локдаун.
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Про це Рубан заявив в ефірі "Україна 24", пише РБК-Україна.
За його словами, зараз розглядати ситуацію в окремих регіонах не доцільно.
"Це повинно бути єдине рішення по всій країні. Необхідно ввести локдаун по всій країні найближчим часом. Карантин вихідного дня не показав результату щодо ефективності", - сказав Рубан.
Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ефективність карантину вихідного дня зможуть оцінити наступного тижня.
Зазначимо, вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за негайне введення в Україні радикального локдауну як мінімум на три тижні.
При цьому Степанов заявив, що підстав для введення жорсткого карантину поки немає.
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