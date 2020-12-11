Україна отримає щонайменше 8 мільйонів доз вакцин від коронавірусу в рамках програми COVAX.

У людей, які зроблять щеплення від коронавірусу, імунітет орієнтовно може зберігатися щонайменше 6-9 місяців.

Про це розповів в інтерв'ю ТСН.ua головний державний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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За його словами, після введення препарату клітини імунітету зможуть запам'ятовувати вірус та забезпечувати захист усьому організму.

Ляшко пояснив, що після повного курсу вакцинації організм дає імунну відповідь на збудника, формуючи антитіла. Вони можуть зникати, але в організмі тривалий час буде зберігатися цей імунітет, забезпечувати захист від зараження коронавірусом.

"Я хочу, щоб вона (вакцина від коронавірусу. - ред.) прийшла якомога швидше, але не все залежить від мене... Зараз говорити про тривалість імунітету рано, але вона буде щонайменше на 6-9 місяців. Але, я думаю, вона буде значно більше тримати. Питання в тому, що наявність антитіл, які після комплексу щеплень, котрий проводиться, бо зараз всі вакцини, які наближаються до реєстрації, вони передбачають двократне введення. Тобто треба зробити одне щеплення, потім за три тижні - друге. Тому формуються потім антитіла, які показують, що є імунна відповідь. Після цього антитіла зникають, але це не означає, що не буде в організмі імунної відповіді і він досить довго ще на клітинному рівні буде пам'ятати коронавірус як інфекційний збудник, тому імунітет, впевнений, буде триматися довше, аніж три місяці", - пояснив Ляшко.

Водночас, за його словами, Україна в межах глобального механізму з доступу до вакцин від коронавірусу COVAX отримає понад 8 мільйонів доз вакцин.

Паралельно МОЗ веде перемовини з іншими виробниками про можливість закупівлі вакцини. Проте, як наголосив Віктор Ляшко, про закупівлю російської вакцини не йдеться взагалі.

"Про українську (вакцину від коронавірусу. - ред.) зараз не говоримо. Говоримо про ті, які вже наближаються до реєстрації. Тобто вже пройшли третю клінічну стадію і опублікували результат. І ми повинні говорити, що є механізм COVAX, у рамках котрого Україна отримає безкоштовно 8 млн 300 тисяч доз вакцини, там свій портфель вакцин", - зазначив Ляшко.

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Серед компаній, з якими Україна також веде перемовини щодо вакцин, заступник голови МОЗ назвав AstraZeneca (яка розробляє вакцину разом із Оксфордським університетом), Novavax (США) та інші виробники.

"І плюс ведуться про закупівлі з усіма виробниками, які сьогодні вже розпочали процедуру реєстрації вакцини. або наближаються", - заявив Віктор Ляшко.

Вакцина від коронавірусу

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.

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Автор: УНІАН