Нині тут - 180 місць, ще стільки ж обіцяють відкрити до кінця року.

На території лікарні швидкої допомоги у Львові лише відкрили нове коронавірусне відділення майже на 200 ліжок, яке обладнали за два тижні.

Гроші на це зібрали місцеві підприємці, повідомляється в сюжеті ТСН.

Раніше це приміщення орендував медичний коледж і частина будівлі взагалі не використовувалася. Коли місць для інфікованих на коронавірус перестало вистачати, мерія попросила це приміщення назад. Але одразу розмістити тут хворих було неможливо. Місцеві підприємці дали гроші на матеріали і оплатили роботу будівельників.

Нині тут - 180 місць, ще стільки ж обіцяють відкрити до кінця року. Палати відкривають у міру готовності.

"Кілька днів тому відкрили 50 коронавірусних ліжок. На сьогодні вони вже всі зайняті, крім одного-двох ліжок. Зараз ми кожен відкриваємо поетапно 50-70 ліжок, сьогодні відкритий зал на 130-150 ліжко-місць", - говорить директор Львівської лікарні швидкої допомоги Олег Самчук.

Нині запрошують на роботу медсестер, адже обсяги дуже збільшилися. Тут лікують хворих середньої важкості - для них є не лише ліжка, а й усе необхідне медичне обладнання.

"Забезпечені концентраторами, зроблені кисневі точки, з переносним УЗД-апаратом, рентген-апаратом. Хочемо забезпечити львів’янам гарантії - якщо буде збільшення пацієнтів з COVID-19, то вони мають знати, що в нас є місця", - говорить заступник медичного директора Львівської лікарні швидкої допомоги Наталія Мотринець.

Сьогодні тільки в цій лікарні швидкої допомоги - близько 300 пацієнтів із коронавірусом, але кількість інфікованих постійно зростає.

Лише за останню добу у Львівській області майже 700 підтверджених випадків. Це рекордна кількість хворих, тому будівельники працюватимуть позмінно і вдень, і вночі поки усе відділення не відремонтують.

Коронавірус: важливо знати кожному

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН