Зазначається, що кількість госпіталізацій в Україні дійсно знижується, але кількість важких хворих і число смертей зростають.

Експерти вважають, що існують деякі неузгодженості у статистиці коронавірусу в Україні. По-перше, не зменшується кількість тяжких хворих і летальних випадків, по-друге, не спостерігається зниження частки позитивних результатів від всіх проведених тестів на COVID-19.

Про це пише РБК-Україна.

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"Є непрямі показники, які наштовхують на думку, що зі статистикою відбувається щось не зовсім зрозуміле", - зазначив лікар-інфекціоніст, викладач Школи охорони здоров'я НаУКМА Володимир Курпіта.

За його словами, кількість госпіталізацій дійсно знижується, але кількість важких хворих і число смертей ростуть.

"Є частина лабораторних центрів, які в позаминулі вихідні взагалі не проводили дослідження. І вони видали нуль результатів. Тому, що вони просто припинили працювати на вихідних, або тому, що у них не було тестів - не знаю. Коли в понеділок, 7 грудня, вранці нам повідомили про 8 тисяч випадків - це було, коли чотири регіону не надали даних", - розповів Курпіта.

Своєю чергою керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки, колишній заступник глави МОЗ Павло Ковтонюк заявив, що якби в Україні дійсно стали менше хворіти COVID-19, спостерігалося б і зменшення частки позитивних результатів від усіх тестів.

"В Україні стабільно високий показник позитивних тестів, зараз він найвищий у Європі - 33%. Це в 6 разів більше, ніж рекомендований ВООЗ показник для контролю за поширенням захворюваності. Говорити про те, що ситуація стабілізувалася, також рано. Зниження кількості нових випадків незначна і триває не менш як два тижні", - пояснив експерт.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 8 416 нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому майже вдвічі більше пацієнтів - 16 150, що є новим рекордом.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні стабілізувалася. При цьому за минулий тиждень в Україні знизився обсяг проведених тестів на коронавірус на 12%.

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Автор: УНІАН